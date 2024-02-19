شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى الكونغو الأربعاء لمواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز القاهرة في طريقها إلى الكونغو ظهر الأربعاء، تمهيدا لمواجهة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر السبت المقبل على نادي مازيمبي باستاد مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء، بعد الفوز على الاتحاد في الدوري والفوز على زد وديا، قبل السفر للكونغو.

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير بالقاهرة صباح الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، يعلن بعدها المدير الفني القائمة المختارة للسفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة بيراميدز لنقل البعثة مباشرة إلى لوممباشي لخوض اللقاء الهام.