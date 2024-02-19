شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: لم نظهر بالصورة المطلوبة أمام الإسماعيلى "الشجاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، أن فريقه لم يبدأ مباراة الإسماعيلي بالصورة التي كان ينتظرها، وبمرور الوقت بدأ فريقه يسيطر على مجريات الأمور ويتحسن تدريجيا.

وأضاف المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الإسماعيلي لعب بشجاعة، كما أن أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش تصدى للعديد من الفرص المحققة للزمالك.

وأوضح أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء، رغم أنه خلق 6 فرص في المباراة، وكان يجب أن يخلق الزمالك فرصًا أكثر في المباراة.

وأشار المدير الفني إلى أنه لم يقم باستبدال محمد شحاتة بسبب البطاقة الصفراء، ولكنه كان يرغب في المزيد من التأمين في خط الوسط، وشحاتة لاعب صغير السن ولديه موهبة.

وأكد أن أداء الزمالك تحسن بعد مشاركة الجزيري في مركز المهاجم وعودة يوسف أوباما لمركز 10، وأن أرضية ملعب المباراة أثرت على الفريق ولكنه يرفض خلق أعذار لفريقه، وشدد على أن الزمالك مطالب بخلق فرص أكثر في المباريات.

وقال جوميز: "الأمر الجيد في قائمة الزمالك أن لديه أكثر من لاعب مميز في كل مركز، ومشاركة محمد صبحي لا تقلل من قيمة محمد عواد، وكل حارس منهما له أسلوب لعب خاص".

كما أبدى جوزيه جوميز سعادته بحضور جمهور الزمالك في لقاء اليوم، رغم أن الفريق يلعب خارج ملعبه.

يذكر أن فريق الزمالك تعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز