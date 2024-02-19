شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: صفقات الإسماعيلى ظهرت بشكل جيد ومنحنا الزمالك فرصة للضغط علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على التعادل مع الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الممتاز.

قال إيهاب جلال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على أول 25 وضغطنا على الزمالك بشكل ممي".

وأضاف: " الزمالك فريق كبير ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وتراجعنا في الشوط الثاني بشكل بسيط ومنحنا الزمالك فرصة لضغطنا".

وتابع: " أشكر اللاعبين على جهودهم في مباراة اليوم وبعض اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم، واللاعبون بذلوا مجهود بدني كبير خاصة حاتم سكر الذي لعب بشكل مميز أمام فريقه الماضي".

واستطرد: "أحمد عادل عبد المنعم نجم المباراة اليوم والأهداف التي استقبلنها في المباريات السابقة ليس إلا مجرد سوء توفيق فقط، ونضم مجموعة مميزة من الحراس وقادرين على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

وأتم: " الصفقات الجديدة ظهرت بشكل مميز للغاية في ظل الضغط الجماهيري خلال المباراتين أمام سيراميكا والزمالك".