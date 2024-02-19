شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ينتظرون الاحتراف الأوروبى فى كرة اليد عبر بوابة باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتظر عدد من نجوم منتخب كرة اليد الاحتراف الأوروبى عبر بوابة التألق فى أولمبياد باريس 2024 المقبلة، حيث تأهل منتخب الفراعنة إلى الدورة الأولمبية عبر بوابة كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر يناير الماضى، ونجح الفراعنة فى حصد لقبها.

ويرصد الخليج 365 أبرز النجوم المنتظر احترافهم عبر بوابة الأولمبياد فى التقرير التالى:

يعد أحمد عادل نجم كرة اليد فى النادى الأهلى من أبرز اللاعبين المنتظر احترافهم، خاصة أنه لاعب أصبحت لديه خبرات قوية ودولية سواء مع الأهلى أو منتخب مصر وحصل على لقب أفضل هداف فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.



أحمد عادل

كما أن أكرم يسرى نجم الزمالك لاعب يمتلك مهارات عالية وخبرات قوية وينتظر تحقيق حلم الاحتراف الخارجى عبر بوابة الأولمبياد.



أكرم يسرى

كما أن عبد الرحمن فيصل نجم الأهلى، لاعب يمتلك خبرات كبيرة، وظهر بمستوى أكثر من رائع فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، ويطمح فى تحقيق حلم الاحتراف.



عبد الرحمن فيصل

فيما يطمح أيضا محسن رمضان لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر فى تحقيق حلم الاحتراف، خاصة أنه لاعب اكتسب خبرات قوية وعالمية من خلال المشاركة مع الأهلى فى بطولات دولية ومشاركته مع المنتخبات فى المراحل السنية المختلفة.



محسن رمضان

أحمد هشام سيسة اللاعب الشاب الواعد نجم الأهلى، نجح فى خطف الأنظار بقوة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بقوة لما يمتلكه من مهارات قوية تمكنه من إحراز أهداف.