- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ينتظرون الاحتراف الأوروبى فى كرة اليد عبر بوابة باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ينتظر عدد من نجوم منتخب كرة اليد الاحتراف الأوروبى عبر بوابة التألق فى أولمبياد باريس 2024 المقبلة، حيث تأهل منتخب الفراعنة إلى الدورة الأولمبية عبر بوابة كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر يناير الماضى، ونجح الفراعنة فى حصد لقبها.
ويرصد الخليج 365 أبرز النجوم المنتظر احترافهم عبر بوابة الأولمبياد فى التقرير التالى:
أحمد عادل
أحمد عادل
أكرم يسرى
كما أن أكرم يسرى نجم الزمالك لاعب يمتلك مهارات عالية وخبرات قوية وينتظر تحقيق حلم الاحتراف الخارجى عبر بوابة الأولمبياد.
أكرم يسرى
عبد الرحمن فيصل
كما أن عبد الرحمن فيصل نجم الأهلى، لاعب يمتلك خبرات كبيرة، وظهر بمستوى أكثر من رائع فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، ويطمح فى تحقيق حلم الاحتراف.
عبد الرحمن فيصل
محسن رمضان
فيما يطمح أيضا محسن رمضان لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر فى تحقيق حلم الاحتراف، خاصة أنه لاعب اكتسب خبرات قوية وعالمية من خلال المشاركة مع الأهلى فى بطولات دولية ومشاركته مع المنتخبات فى المراحل السنية المختلفة.
محسن رمضان
أحمد هشام سيسة
أحمد هشام سيسة اللاعب الشاب الواعد نجم الأهلى، نجح فى خطف الأنظار بقوة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بقوة لما يمتلكه من مهارات قوية تمكنه من إحراز أهداف.
سيسة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز