"الإسماعيلي فريق شجاع".. جوميز يعلق على أداء الزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، على تعادل فريقه أمام الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال13 بالدوري المصري الممتاز.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "تمكنا من صناعة أكثير من فرصة للتسجيل، وحارس مرمى فريق الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم نجح في التصدي لأكثر من كرة، والإسماعيلي كتن شجاعاً".

وأضاف: "من وجهة نظري لم نؤدي الأداء المنتظر خلال المباراة، ولكن أتيحت لنا 5 أو 6 فرص للتهديف ولم نتمكن من ترجمتها للأهداف، ولكن الطبيعي كان أن نسجل من كل هذه الفرص".

وتابع: "يجب أن نصنع من 15 إلى 20 فرصة للتسجيل، ونكون أكثر شراسة هجومية في المباريات المقبلة، ولم نبدأ اللقاء بالصورة المناسبة".

وواصل: "استبدال محمد شحاتة ليس بسبب حصوله على بطاقة صفراء، ولكن لنبدأ المباراة بصورة آمنة، وشحاتة مازال صغيراً في السن ويملك موهبة كبيرة".

وأكمل: "ليس من الضروري أن نجري التغييرات في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن التغييرات يجب أن تجرى في الوقت الذي يحتاجه الفريق".

واختتم جوميز تصريحاته: "قدمنا أداءً أفضل في الوقت الذي شارك فيه عبد الله السعيد في وسط الملعب، والجزيري في الهجوم".