شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر: الإسماعيلى ناد كبير ويستحق مكانة أفضل ومواجهة الزمالك صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حاتم سكر، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي، عن التعادل السلبي مع الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال سكر في تصريحاته عقب المباراة: "مواجهة الزمالك كانت صعبة للغاية، خاصة أنها كانت بين فريقين من العيار الثقيل وسط حضور جماهيري كبير".

وأضاف: "أشكر الله سبحانه وتعالى على المجهود الذي قدمناه خلال المباراة، الإسماعيلي ناد كبير ويستحق مكانة أفضل لما يقدمه من مستوى تحت قيادة كابتن إيهاب جلال".

وتابع: "جماهير الإسماعيلي استقبلتني بالشكل الأمثل، وهذا منحني دافعا كبيرا على بذل قصارى جهدي لتقديم ما يليق بقيمة القميص الأصفر".

واختتم حاتم سكر تصريحاته قائلا: "أنا لاعب محترف وكنت لاعبا بالزمالك، والآن أرتدي قميص النادي الإسماعيلي الذي يتمناه أي لاعب".