شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر: الإسماعيلى ناد كبير ويستحق مكانة أفضل ومواجهة الزمالك صعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث حاتم سكر، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي، عن التعادل السلبي مع الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وقال سكر في تصريحاته عقب المباراة: "مواجهة الزمالك كانت صعبة للغاية، خاصة أنها كانت بين فريقين من العيار الثقيل وسط حضور جماهيري كبير".
وأضاف: "أشكر الله سبحانه وتعالى على المجهود الذي قدمناه خلال المباراة، الإسماعيلي ناد كبير ويستحق مكانة أفضل لما يقدمه من مستوى تحت قيادة كابتن إيهاب جلال".
وتابع: "جماهير الإسماعيلي استقبلتني بالشكل الأمثل، وهذا منحني دافعا كبيرا على بذل قصارى جهدي لتقديم ما يليق بقيمة القميص الأصفر".
واختتم حاتم سكر تصريحاته قائلا: "أنا لاعب محترف وكنت لاعبا بالزمالك، والآن أرتدي قميص النادي الإسماعيلي الذي يتمناه أي لاعب".
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