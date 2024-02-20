شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يطير إلى الجزائر لإنهاء ترتيبات استقبال بعثة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر القاهرة صباح غد الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، وسعد عابدين إداري الأبيض، متجهين إلى الجزائر، للانتهاء من الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصولها يوم الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.