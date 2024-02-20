شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها استقبال مجلس إدارة الأهلى فى زيارة تاريخية، بجانب التعادل السلبى مع الاسماعيلى بالدورى.

حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

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