شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر: الأرضية لم تكن عائقا أمام الزمالك والإسماعيلى.. وشحاتة أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حاتم سكر ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، إن أرضية الملعب لم تكن عائقا أمام الزمالك والإسماعيلى فى مباراة اليوم بالدورى، وإن أرضية ملعب الإسماعيلية تشبه باقى الملاعب فى مصر.

وأضاف سكر، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورت 2، إن ما حدث مع محمد شحاتة لاعب الزمالك، فى مباراة اليوم مجرد نرفزة ملعب، مؤكدا: "شحاتة أخويا ومتربى معايا".

وكشف سكر عن أنه يعتبر محمد عبد الشافى قدوته فى الملاعب، كما أوضح أن زيزو داعبه فى مباراة اليوم وقال له بعد كرة مشتركة: "أنت لسه بتعض زى ما أنت".

وتحدث حاتم سكر عن التعادل السلبي مع الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال سكر، في تصريحاته عقب المباراة: "مواجهة الزمالك كانت صعبة للغاية، خاصة أنها كانت بين فريقين من العيار الثقيل وسط حضور جماهيري كبير".

وأضاف: "أشكر الله سبحانه وتعالى على المجهود الذي قدمناه خلال المباراة، الإسماعيلي ناد كبير ويستحق مكانة أفضل لما يقدمه من مستوى تحت قيادة كابتن إيهاب جلال".

وتابع: "جماهير الإسماعيلي استقبلتني بالشكل الأمثل، وهذا منحني دافعا كبيرا على بذل قصارى جهدي لتقديم ما يليق بقيمة القميص الأصفر".

واختتم حاتم سكر تصريحاته قائلا: "أنا لاعب محترف وكنت لاعبا بالزمالك، والآن أرتدي قميص النادي الإسماعيلي الذي يتمناه أي لاعب".