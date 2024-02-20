شكرا لقرائتكم خبر عن خبير التحكيم أحمد الشناوى: الإسماعيلى كان يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير التحكيمى أحمد الشناوى إن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الاسماعيلى فى المباراة التى جرت اليوم بالدورى المصرى، بعدما حدث التحام بينه وبين حارس الدراويش.

تابع الشناوى فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، أن نادر فرج لاعب الإسماعيلى كان يستحق ركلة جزاء بعد تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء من جانب حمزة المثلوثى لكن الحكم محمد عادل لم يحتسبها.

وحسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.