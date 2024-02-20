شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: قرارات تحكيمية مثيرة فى قمة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الحكم الدولي محمد عادل تمتع بلياقة بدنية جيدة، خلال إدارته لمواجهة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، وأن اللقاء شهد أكثر من قرار تحكيمى مؤثر، بعدما احتسب الحكم 28 مخالفة على الفريقين، وأشهر البطاقة الصفراء في 5 مناسبات، وأشار المساعدان إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب.

وفي الدقيقة 15 طالب الزمالك بركلة جزاء بعد اشتراك زيزو مع حارس الإسماعيلي فى التحام مشروع، ولكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب طبقا للقانون.

وفي الدقيقة 24 طالب الإسماعيلي بركلة جزاء على المثلوثى لصالح نادر فرج، لكن مهاجم الدراويش دفع اللاعب حسام عبد المجيد قبل مخالفة المثلوثى، ويستمر اللعب، والـvar أكد القرار.

كما أنذر الحكم ثلاثي الإسماعيلي محمد عمار، حاتم سكر وأحمد عادل، لكنه تسرع في الإنذار الأخير للحارس، كما أنذر ثنائى الزمالك محمد شحاتة ودونجا في الوقت الذى تغاضى عن أكثر من بطاقة صفراء خلال فعاليات اللقاء.

وظهر المساعدان فى يقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، خاصة المساعد الأول الذى تمتع بشخصية حاسمة، وأشار الثنائي إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد، وسيطر على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما تعاون الـ"VAR" مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للبروتوكول.



