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حسام المندوه: العلاقة الجيدة بين الزمالك والأهلي ستساعد في الحد من أسعار اللاعبين بموسم الانتقالات

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك أن عودة العلاقات الجيدة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي ستساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في موسم الإنتقالات بشكل عام.
وقال حسام المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: الزيارة تأخرت بسبب وفاة المرحوم العامري فاروق، يجب أن يبقى التنافس داخل الملعب فقط ونسعى لإيصال هذه الرسالة لجماهير الناديين".
وأختتم أمين الصندوق بالقلعة البيضاء تصريحاته قائلًا: "من المهم إعادة العلاقات الجيدة مع جميع عناصر منظومة ، عودة العلاقات الجيدة بين القطبين ستقلل من المغالاة والمبالغات في أسعار اللاعبين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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