اخبار الرياضه

هشام نصر: إدارة الزمالك تفي بالعهد .. وسنحافظ على حقوق النادي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه منذ الترشح في انتخابات النادي الأخيرة.
وقال هشام نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "هدفنا الأول هو ظهور المصرية بالصورة اللائقة بها".
وتابع: "تعاهدنا على تصدير صورة جيدة لنادي الزمالك منذ ترشحنا لإنتخابات النادي، ونسعى أيضاً لتوطيد علاقتنا بالإتحادات وجماهير الأندية الأخرى".
وأتم: "الزمالك يمتلك جماهيرية كبيرة ونحاول الحفاظ على حقوق النادي".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا