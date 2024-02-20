حلمي طولان: زيارة الأهلي لنادي الزمالك تأخرت 15 عامً

ياسر رشاد - القاهرة - عبر حلمي طولان، نجم الزمالك السابق عن سعادته الكبير بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمقر نادي الزمالك، مشيرًا إلى تأخرها لـ 15 عامًا.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قناة المحور: "زيارة النادي الأهلي لنادي الزمالك تأخرت 15 عامًا".

وتابع: "اعتدت على رؤية أجيال عديدة من الأهلي تزور نادي الزمالك، ونتبادل الزيارات معًا لرسم الابتسامة والتعاون والعلاقات الأسرية القوية".

وأكمل: "حضرت زيارة الكابتن صالح سليم لنادي الزمالك ونحن أصدقاء بشكل أسري وما حدث في السنوات السابقة كان جديد على الوسط الرياضي المصري".

وتابع: "زيارة اليوم خطوة جديدة من أجل عودة الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية التي أصابها العطب في الفترة الأخيرة، وستصب في صالح الكرة المصرية".