عامر حسين: البعض ينتقدني ولا يعلم شئ وتركت الدوري موسم دون الحصول على جنية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن النقد الذي يتلقاه بسبب موعد انتهاء الدوري، ولكن البعض لا يعلم أن الأمور ليست بأيدي المسابقات، بسبب المواعيد الإفريقية الغير منتظمه.

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وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "قبل وضع الدوري تم احتساب التوقفات ومشاركات الفريق في إفريقيا ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولة كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي يتم وضع موعد انتهاء الدوري وكل هذا لديه حساب، والبعض يتهمنا بعدم الانتظام رغم أن التوقفات دولية وخاضعة لأجندة الكاف، وما لم نعمل حسابه فقط هو مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، بسبب احتمالات الكاف للمواعيد وبالتالي نعمل على التعديل في الدوري، ورغم إعلان كل ذلك يتم توجيه النقد لنا".

وأضاف عامر حسين: "أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، اتهمني بأنني لا اجيد وضع جدول الدوري وبالإضافة إلى أنني لم ألعب كرة القدم، وعليه أن يتوجه بالسؤال إلى مدربين اسكندرية أبرزهم طلعت يوسف وسيعلم أنني كنت صاحب موهبة بالإضافة إلى أنني توليت مناصب إدارية في الأندية وهذا ليس مبرر، ولكن أتمنى النقد بوجود حلول".

واستطرد المشرف على لجنة المسابقات: "المنتخب حصل على 81 يوم والأهلي في الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية 40 يوم بالإضافة إلى عدد من التوقفات وبالتالي نعمل على مراعاة كل الأمور بالإضافة إلى الملاعب خاصةً أن هناك أكثر من نادي يلعب في 4 ملاعب واحد على سبيل المثال، وتركت منصبي لمدة موسم وجاء ثنائي من الشباب بفكر أوروبي وصدموا بأمور غريبة ولكنهم هربوا، بالإضافة إلى أنهم حصلوا على مرتب وأنا لم أحصل على جنيه واحد، ويأتي شخص يقولك ماسك فيها ليه".