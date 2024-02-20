ملف الخليج 365.. زيارة الخطيب للزمالك.. تعادل الأبيض مع الإسماعيلي.. وفوز مصر على أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الإثنين، أبرزها زيارة الخطيب لنادي الزمالك، وتعادل الأبيض مع الإسماعيلي سلبيا، واتجاه الأهلي للاستحواذ والاستثمار في أندية دوري المحترفين.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

"في الظهور الأول لجوميز".. الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي بالدوري

متابعي موقع الخليج 365، نقدم لكم تغطية شاملة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ورود العامري وتبادل الدروع وتكسير زجاج".. أبرز لقطات من زيارة مجلس الأهلى لنادي الزمالك

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الإثنين، على تلبية الدعوة المقدمة من مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، لزيارة النادي الأبيض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رغم الوداع.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يحقق فوزًا تاريخيًا بالمونديال

نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية، في تحقيق فوز تاريخي على منتخب أمريكا بنتيجة 5\4، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم التي تقام حاليا في الإمارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قيام محمود الخطيب رئيس النادي، بتوجيه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لزيارة "القلعة الحمراء" خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هل يتجه الأهلي للاستحواذ والاستثمار في أندية دوري المحترفين؟".. مصدر يجيب

تسعى شركة الكرة بالنادي الأهلي إلى زيادة الاستثمارات المالية ومساعده فريق الكرة الأول وقطاع الناشئين لتحقيق أهدافه، وذلك عن طريق الاستحواذ على إحدى فرق دوري المحترفين المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يكرم العامري فاروق خلال زيارة النادي الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تكريم الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي خلال زيارة الأحمر اليوم الإثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلي

تقرر أن يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي والزمالك التي ستقام اليوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميًا.. نابولي يقيل مدربه ويعلن الجديد قبل مواجهة برشلونة

أعلن نادي نابولي إقالة المدرب الإيطالي والتر ماتزاري من قيادة الفريق، وتعيين فرانشيسكو كالزونا خلفا له.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا