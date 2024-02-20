ربيع ياسين: زيارة الأهلى للزمالك جاءت فى وقتها ولا بد من البناء عليها

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد ربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بزيارة مجلس إدارة النادى الأهلى لنظيره الزمالك ظهر الأمس الإثنين مؤكداً أنها جاءت فى وقتها.

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أضاف ياسين خلال تصريحات لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:"العلاقة ممتدة مع الزمالك والأهلى وأوجه الشكرللمجلسين أنهما فكرا بهذه الطريقة ولا بد أن نبنى عليها بالنسبة للقادم فى الإعلام والجماهير".

تابع ياسين:"هناك علاقات تاريخية ومودة بين الأهلى والزمالك ودائما اللاعبين كانوا أصحاب وأصدقاء فى الملاعب وخارج كرة القدم ولا بد أن ننظر لمصلحة المنتخب والكرة المصرية".