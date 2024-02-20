شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليوم بالتتش قبل السفر إلى غانا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الاهلى تدريباته على ملعب التتش اليوم، الثلاثاء، استعداداً لرحلة غانا التي سيواجه خلالها فريق ميدياما في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.

ويتدرب الأهلى اليوم بالتتش، بعدما تقرر تأجيل السفر 24 ساعة، لتُسافر البعثة الحمراء إلى غانا غداً بدلاً من اليوم بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر الذي أجرى تغييراً على برنامج الفريق بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من الجزائر صباح السبت الماضي عقب مباراة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة التي انتهت بالتعادل السلبي، كما قرر تأجيل السفر 24 ساعة وسيكتفي الفريق بخوض تدريب واحد في غانا إسوة بما حدث في رحلة الجزائر الجولة الماضية.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.