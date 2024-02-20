موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري، والتى أقيمت مساء أمس الاثنين باستاد الإسماعيلية فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية.

البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، يستعد لظهوره الأول مع الزمالك في الكونفدرالية بعدما خاض مباراته الأولى مع الفارس الأبيض مع الإسماعيلى بالدوري المصري بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، خاض خلالها أبناء ميت عقبة عدة مباريات ودية تعرف خلالها الخواجة الجديد على مستويات لاعبيه قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، وطلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الميركاتو الشتوى الماضى فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم بالكونفدرالية ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية. مشوار الزمالك فى الكونفدرالية مشوار الزمالك فى الكونفدرالية افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير فى السادسة مساءً.

ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير.

