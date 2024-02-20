نونو جوميز : كاب فيري وأنجولا من أهم مفاجآت الكان .. وفيتوريا لم يكن محظوظا مع مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث نونو جوميز نجم منتخب البرتغال السابق عن رأيه في مستويات المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس الأمم والتي أقيمت في كوت ديفوار.

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وقال جوميز في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي : "رأيت كثير من تحسن الأداء في المنتخبات الإفريقية المفاجأة بالنسبة لي خروج المغرب والجزائر ومصر، ولكن هناك أنجولا ومنتخب كاب فيردي الثنائي من أهم مفاجآت الكان".



وأضاف : " لم يصدق أحد بعد دور المجموعات أن منتخب كوت ديفوار سيحصد اللقب ولكن في النهاية حصدوا واستحقوا اللقب " .

وتابع : " رحيل فيتوريا عن منتخب مصر؟ كل المدربين يعرفون أنهم سيتحملون مسؤولية الأداء والنتيجة ولكن في كرة القدم لا يوجد مسؤول واحد فقط عن الهزائم فيتوريا مدير فني ممتاز في مصر ولا يحتاج ليثبت أنه مدرب مميز رغم أن خبراته مع المنتخبات قليلة ولم يكن محظوظا مع منتخب مصر خاصة في ركلات الترجيح في الكونغو الديمقراطية".

وواصل حديثه قائلا: " فيتوريا بدأ مشروعا مع مصر وكان يجب أن يستمر حتى يصل لكأس العالم2026 ولكن هذه هي كرة القدم إذا انتصرت ستكون بطلا وإذا خسرت ستكون فاشلا".

وأردف : " المدير الفني البرتغالي نجح في أوروبا وليس في مصر فقط خاصة بعد نجاح جوزيه مورينيو، نحن دولة صغيرة لكن لدينا لاعبين ومدربين ذو جودة عالية".



وأتم حديثه قائلا: " جوزيه جوميز؟ كان مدربي الخاص في بنفيكا، وكان مدربا مساعدا أعرفه جيدا هو مدرب طموح جدا ولديه خبرات كبيرة خارج البرتغال ولديه الآن تحدي كبير لأن الزمالك كما أعرف هو ناد كبير جدا في مصر فهذا تحدي للمدرب ويجب أن تكون الإدارة صبورة معه المباراة الأولى التي قادها كانت جيدة ولكن لديه مباريات هامة الفترة المقبلة متأكد من نجاحه مع الزمالك".