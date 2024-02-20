شبانة: يجب أن تستفيد المنظومة الرياضية من زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لا صوت يعلو على صوت زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى مقر نادي الزمالك، وهو حدث كبير للغاية، ولابد من ان تستفيد المنظومة الرياضية منه، ويتم البناء عليه، خصوصًا أن هناك أزمة اخلاقية نعاني منها منذ أكثر من عشر سنوات، وتم الاكتفاء فقط بالمشاهدة دون التدخل، مشيدًا بالزيارة والتي جاءت في توقيت هام للغاية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نعاني من أزمة اخلاقية واضحة، وهناك البعض يظهر ويكتسب شعبيته من وسط هذه الأمور، وحان الوقت لتغيير هذه الأمور، والآن علينا تطبيق المبادئ والأسس الرياضية المعروفة في العالم كله، لأن عالم الرياضة يكتسب القيم والمبادئ عن أي مجال آخر".

وأضاف: "نفتقد الأسس الرياضية والاخلاقية، ومهما يحدث من انفلات لا يجب ان نتوقف عن اعلاء الاخلاق الرياضية، المشهد الذي حدث اليوم كان رفيع المستوى ومحترم جدًا، وهو موقف يستحق التضخيم بالفعل، ولابد ان تقوم الدولة والاجهزة المعنية بالبناء على هذا المشهد، والرياضة هي أحد أسباب بناء الشخصية في المجتمعات".

وتابع: "يجب أن يكون مشهد اليوم الذي شهد زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى مقر نادي الزمالك، أن يساهم في عودة الاخلاق الرياضية، هناك من تربي على أن المتجاوز هو الشخصية القوية، والبعض تربى على نظرية المؤامرة، يجب أن نبني على المشهد وان يكون نقطة انطلاق حقيقية لاستعادة القيم والاخلاق للشباب المصري".

وأكمل: "لابد من إعادة برمجة المفاهيم التي تصل إلى الشباب، والتجاوزات مرفوضة مهما كانت، نحن أكثر مجتمع متدين ونحب الاخلاق والطيبة ومساعدة الآخرين، لكن ظاهرة التجاوزات زادات في أخر عشر سنوات، وشاهدنا تعليقات عبر السوشيال ميديا لمحاربة تلك الزيارة، وإذا كنا نريد الاستفادة مما حدث، فلابد أن يستغل ذلك كل الوزارات والاتحادات والأندية الرياضية ويتم الإشادة بتلك الزيارة".

وزاد: "يجب أن يعلم الجميع أن الاخلاق أولًا، ولن يتم صناعة جيل قوي ورياضة قوية بدون الاخلاق، وأشكر كل من كان صاحب الفكرة في هذا المشهد، ونشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على حسن الاستقبال لمجلس الأهلي، وتم وضع علم الأهلي وفرش الارضية باللون الأحمر، فقد كان استقبال رائع ومميز".

وأضاف: "كلنا يجب أن نبني على هذا المشهد بعيدا عن كرة القدم والانتقالات، وأن نرفض اي تجاوز أو ألفاظ خارجة، وكل من يخطئ يحاسب على الفور، حتى نصل أن نكون مثل البشر العاديين، لدينا مواهب عظيمة إداريا وفنيا وتدريبيا وكلهم كوادر تتواجد في ملاعب بدون جمهور، وسط تجاوزات من البعض عبر السوشيال ميديا وهو ما تم رصده مؤخرا في أمم إفريقيا ومع محمد صلاح والعديد من الأزمات الآخرى".

وأتم: "علينا نسيان ما حدث من تجاوزات سابقة، وأن ننطلق إلى الإمام، وأن نثمن تلك الزيارة التاريخية ونستفيد منها، وأي شخص يتجاوز في حق تلك الزيارة المحترفة فهو يريد التواجد في بيئة غير جيدة".