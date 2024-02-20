شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سادس جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية لدورى كرة اليد للمحترفين الرجال للموسم المحلى 2023 / 2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، سبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع الجزيرة والبنك الأهلى مع الأهلى والزمالك مع هليوبوليس.

بينما تقام الجولة السابعة الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من، سموحة مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع البنك الأهلى والجزيرة مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.