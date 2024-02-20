شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية اليوم فى مرحلة الهبوط بدورى المحترفين.. شبين وبترول أسيوط الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، 5 مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية من مرحلة الهبوط فى دورى المحترفين، بين جمهورية شبين مع بترول أسيوط، مكادى مع النصر للتعدين، أبو قير للاسمدة مع النجوم، مصر المقاصة مع أسوان، دكرنس مع الاتصالات.

يحل فريق بترول أسيوط، بقيادة أحمد عبد المقصود صاحب المركز الأول برصيد 29 نقطة، ضيفاً على فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة، فى مباراة صعبة على أصحاب الأرض الذين يسعون للتقدم فى جدول الدورى والاقتراب من المربع الذهبى، فيما يأمل البترول بالعودة بالنقاط الثلاثة للحفاظ على صدارة الترتيب.

ويستقبل فريق مكادى صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة، فريق النصر للتعدين متذيل ترتيب الجدول برصيد 6 نقاط، فى مباراة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض لمحاولة اللحاق بركب الناجيين من الهبوط، فيما يأمل فريق النصر للتعدين لتحقيق فوزا شرفيا بعدما فقد أى فرصة البقاء فى المحترفين.

ويحل فريق أسوان صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ضيفا على فريق مصر المقاصة صاحب المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 12 نقطة، وتأمل تماسيح النيل فى العودة بالنقاط الثلاثة لمواصلة الضغط على فرق المقدمة والتقدم مركز أو اثنين لتأمين البقاء، فيما يسعى المقاصة فى التمسك بالأمل الضعيف لخطف أحد المراكز الناجية من الهبوط.

وفى نفس التوقيت، يلتقى فريق أبو قير للاسمدة صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة، مع النجوم القابع فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فى مباراة تميل لأصحاب الأرض، كما يواجه فريق الاتصالات صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فريق دكرنس الرابع بنفس الرصيد فى مباراة قوية تساوى 6 نقاط لتساوى نقاط الفريقين.