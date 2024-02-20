شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الإداري بمودرن فيوتشر يتوجه لجنوب أفريقيا لترتيب استقبال بعثة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الجهاز الإداري بفريق مودرن فيوتشر، إلى جنوب أفريقيا اليوم، الثلاثاء، لحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب، تمهيداً لاستقبال بعثة الفريق التي من المقرر أن تطير إلى جنوب أفريقيا غداً الأربعاء.

وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها 25 من نفس الشهر.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت فى الثالثة عصر الأحد المقبل، على ملعب الأخير، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.