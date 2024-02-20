شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات سفر محمد عبد الشافى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إجراءات سفر محمد عبد الشافى لاعب الفريق إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية فى الرباط الصليبى بعد تأكد إصابته خلال الساعات الماضية.

وكشفت الفحوصات التى خضع لها اللاعب عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.

ومن المقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال اليومين القادمين، حيث تم التواصل مع الطبيب الألمانى، لتحديد موعد سفر اللاعب وكذلك موعد الخضوع للجراحة.

ومن المنتظر أن يتم عرض عبد الشافى على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.