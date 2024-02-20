شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس؛ الإثنين؛ في الدوري المحلي باستاد الإسماعيلية.. وقد نُقل حسام حسن لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفور استقرار الحالة تم الخروج من المستشفى. حسام حسن فى المستشفى

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