شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى انطلاق الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، المحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير الجارى، على صالة نادى الشمس بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخيرة.

وتشهد أول أيام المجمعة لقاءات بين كل من: الأهلى مع سموحة والزمالك مع الشمس، بينما يتنافس غدا الأربعاء ،سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلى، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى الخميس.

بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.