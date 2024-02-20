شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد مروان محسن ورفعت وفاروق عن رحلة مودرن فيوتشر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثلاثى "مروان محسن، محمد فاروق، وأحمد رفعت" عن بعثة مودرن فيوتشر التي من المقرر أن تطير إلى جنوب أفريقيا غداً، الأربعاء، لمواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية الأفريقية.

الأشعة التى خضع لها مروان محسن مؤخراً أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى، فيما يعاني أحمد رفعت من تمزق في العضلة الخلفية، ومازال محمد فاروق يؤدي برنامجاً تأهيلياً.

وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها 25 من نفس الشهر.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت في الثالثة عصر الأحد المقبل، على ملعب الأخير، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.