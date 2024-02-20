شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج الجونة فى الجبل الأخضر بحثاً عن استعادة الانتصارات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سيراميكا نظيره الجونة فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

وخسر سيراميكا من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الجونة مع المصري البورسعيدى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.

من جهته طالب أيمن الرمادى، المدير الفني لسيراميكا، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات، لاسيما في ظل تقارب المستوى الفني مع منافس اليوم، مشدداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص لتحقيق النقاط الثلاث، وفى المقابل يسعى علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، لتحسين وضع فريقه فى جدول المسابقة عن طريق الخروج بنتيجة إيجابية من كل المباريات وخوضها بسياسة مباريات الكؤوس.

ويبحث فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الثالث تاريخياً على فريق الجونة حيث تواجه الفريقين من قبل في 4 مواجهات سابقة قبل مواجهة اليوم نجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وخسر أخرى، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف، بينما سجل الجونة 7 أهداف، ودائما ما تشهد مباراتهما تسجيل الأهداف من كلا الفريقين، حيث لم يخرج أي فريق بنظافة الشباك.

وتعاقد سيراميكا مع محمد سامى، ونور علاء من النجوم، وإبراهيم محمد من العبور، وعلاء شعبان من مصر للتأمين، والنيجيرى فيبو أكيم من بلدية المحلة، واستعاد المغربى أحمد بلحاج بعد انتهاء إعارته للجونة، ورحل عن الفريق كل من محمود زلاكا إلى بيراميدز، والثلاثى رشيد أحمد وعبد الرحمن البانونى ومحمود نبيل إلى زد، ومحمد عنتر والنيجيرى أديوى معز إفيلوا إلى المقاولون العرب، وحمزة مجدى وشريف دابو إلى الداخلية.