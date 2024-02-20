شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يتجه للجزائر للترتيب لاستقبال الزمالك قبل لقاء أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر، صباح اليوم، عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك وسعد عابدين إدارى الفريق الأول لكرة القدم متجهين إلى الجزائر، للانتهاء من الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصولها يوم الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم 25 فبراير الجارى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقى الزمالك مع أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجارى باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيا مع الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دورى nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.