شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُنعش خزينة الأهلي بـ350 ألف دولار من مكافأة الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
وتبلغ قيمة مكافأة الأهلي من المشاركة فى هذه النسخة بعد الخروج من نصف النهائي مليون و700 ألف دولار، حصل منها النادي على مليون دولار نهاية ديسمبر الماضي، ثم حصل منذ أيام على 350 ألف دولار، وسيحصل على نفس المبلغ (350 ألف دولار) فى يونيو المقبل حسب المراسلات بين القلعة الحمراء والاتحاد الأفريقي للعبة.
ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.
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