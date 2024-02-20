شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُنعش خزينة الأهلي بـ350 ألف دولار من مكافأة الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الثاني من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التى توّج بها نادي صن داونز والذي أطاح بالأهلي من نصف نهائي البطولة فى نوفمبر الماضي.

وتبلغ قيمة مكافأة الأهلي من المشاركة فى هذه النسخة بعد الخروج من نصف النهائي مليون و700 ألف دولار، حصل منها النادي على مليون دولار نهاية ديسمبر الماضي، ثم حصل منذ أيام على 350 ألف دولار، وسيحصل على نفس المبلغ (350 ألف دولار) فى يونيو المقبل حسب المراسلات بين القلعة الحمراء والاتحاد الأفريقي للعبة.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.