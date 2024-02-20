شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تاريخى.. تأهل منتخب سيدات تنس الطاولة للدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات إنجازًا تاريخيًا بتأهله للدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة ما بين 16 حتى 25 فبراير الجارى.

وتمكن منتخب السيدات من احتلال المركز الثانى فى مجموعته بعد تحقيق الفوز بالمباراة الأولى على منتخب التشيك بنتيجة 3 / 1 يوم الجمعة الماضى، قبل أن يخسر من المنتخب الفرنسى فى المباراة الثانية، بينما فاز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 / 1، وأخيرًا الفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 3 / 0.

وبذلك يتأهل منتخب السيدات كوصيف للمجموعة وينتظر إجراء قرعة لمواجهة أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث للمنافسة على دخول دور ثمن النهائى.

وحرص أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى ورئيس البعثة فى كوريا الجنوبية على صرف مكافأة للاعبات على هذا الإنجاز ولتحفيزهن لتحقيق المزيد من النجاحات والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلًا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي ويسرا حلمي ومروة الهضيبي.

ويقود الفريق فنيًا ماجد عاشور مديرًا فنيًا بالإضافة إلى عماد مصيلحي مدربًا عامًا، ويترأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بالإضافة إلى تواجد المحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.