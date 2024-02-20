شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن اليوم جدول الدورى الممتاز حتى الأسبوع الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الدورى المصرى حتى الأسبوع الـ30 بعد التعديلات التي طرأت على الجدول بناءً على طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول قبل معسكر الفراعنة في شهرى مارس ومايو المقبلين.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، "إن الرابطة وضعت خطة كاملة وسنوفر للتوأم المدة الكافية قبل الأجندة الدولية، ونعمل على ضبط الجدول في الوقت الحالي، وخلال ساعات سنعلن جدول مباريات الدوري حتى الأسبوع 30 حتى لا نغير أي شيء".

وأوضح دياب أن "نهاية الدوري لن تكون فى نهاية شهر يوليو، بل سيكون في منتصف شهر أغسطس المقبل، وكان من الممكن أن نخلي أيدينا كرابطة أندية، ونركز فقط على جدول المسابقة، لكننا نعمل لصالح الكرة المصرية، وخلال الموسمين الماضيين أقيمت العديد من البطولات الأفريقية، في ظل عملنا على عودة الدوري إلى مواعيده الطبيعية".

وتابع رئيس الرابطة، "عندما نعلم الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، لأنها مازالت محل نقاش، وقتها سوف نستطيع أن نبني تصورًا جديدًا".

وعن قرار زيادة عدد الجماهير قال دياب، "قرار زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع، يطبق من بداية الجولة 13، وأقول للأندية عليكم أن تعملوا على إعادة روابط المشجعين مرة أخرى لتكون خلفكم في الفترة المقبلة".

وأضاف، "حتى الآن لا نستطيع تغيير أسعار التذاكر، لأن هناك تكاليف ثابتة، أنت كمشجع لناديك فسعر التذكرة يشمل تأمين المباراة وحضورها وتقنية الحصول عليها والباقي يذهب لناديك، أنت تدفع سعر التذكرة لناديك وتجعل الرعاة تتعاقد معه".