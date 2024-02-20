شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة اليوم من التدريبات بعد التعادل مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة اليوم الثلاثاء من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام بالجزائر.

وحسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.