شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه القزازين اليوم وديا استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى نظيره القزازين، اليوم الثلاثاء، فى مباراة ودية، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز الفنى لتجهيز جميع لاعبيه.

ومن المقرر أن يتم منح فرصة المشاركة للاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الأمس أمام الزمالك، والذى انتهى بالتعادل السلبى لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير بالجولة الرابعة عشر من المسابقة.

فى سياق آخر نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى التوصل لاتفاق مع اللاعب الفلسطينى خالد النبريص، لاستكمال تعاقده مع الفريق، على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى في المحكمة الرياضية الدولية.

وترك الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الإسماعيلي، النادي الأصفر الموسم الماضي؛ بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، ولجأ للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا التي قضت له بحكم أوّلي بمبلغ قدره 522 ألف دولار.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات. وتمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.