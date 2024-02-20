قبل مواجهتي طاجيكستان.. أزمة تواجه المنتخب السعودي في هذا المركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، أزمة في مركز حراس المرمى، قبل مواجهتي طاجيكستان، في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويفقد منتخب السعودية خدمات حارس مرماه الأساسي محمود العويس، بعد خضوعه لعملية جراحية في فرنسا بعد إصابته في الظهر، في ديسمبر الماضي.

ويواصل العويس تدريباته وتأهيله، إلا أن العودة إلى التدريبات الجماعية ستكون بعد الشهر المقبل، على الرغم من أنه يجلس بديلا لياسين بونو حارس مرمى الهلال.

كما تعرض راغد النجار حارس مرمى فريق النصر إلى إصابة عضلية، خرج على إثرها من مباراة الفتح في الدوري السعودي، ليحل وليد عبدالله بدلا منه، ولم تتضح مدة غيابه حتى الآن، لكن من المرجح أن تتراوح مدة الغياب بين أسبوعين وقد تصل إلى 6 أسابيع.

واختبر مانشيني أسماء جديدة في مركز حراس المرمى، عقب إصابة العويس، مثل نواف العقيدي وراغد النجار وأحمد الكسار ومحمد الربيعي، لكنه استبعد العقيدي بسبب مشكلة فنية.

وقرر الاتحاد السعودي إيقاف العقيدي لمدة 5 أشهر، ليحل محمد الربيعي في قائمة منتخب السعودية بكأس الأمم الآسيوية.

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