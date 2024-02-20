"لا يتحمل وجود شيكابالا والسعيد".. إبراهيم عبدالجواد يعلق على تعادل الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على تعادل الزمالك مع الإسماعيلي سلبيا، مساء أمس في الدوري المصري.

وكتب عبد الجواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "أرضية ملعب لا تصلح للمشي ليس لعب الكرة، وأحمد عادل عبد المنعم نجم اللقاء وسبب أساسي في حرمان الزمالك من أكثر من هدف محقق".

وأضاف: "بداية مقبولة لجوميز اللي محتاج وقت للتعرف على إمكانيات لاعبيه خاصة مع دخول صفقات كثيرة جديدة، تحية لإيهاب جلال لأنه يقدم أداء بالشكل هذا، في ظل كل المشاكل ونقص الإمكانيات الفنية والمادية".

واختتم: "نص ملعب الزمالك، خاصة في اللقاءات الكبيرة، لا يتحمل وجود شيكابالا وعبد الله السعيد في نفس الوقت، أهم مركز محتاجه الزمالك هو رأس حربة ثقيل".

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