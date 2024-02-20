"أرجوك أنت مش محتاج تثبت لحد".. شوبير يكشف غياب صلاح مجددا عن الملاعب هذه المدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، غياب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن الملاعب فترة جديدة، بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "محمد صلاح عاودته الإصابة مرة أخرى، يمكن مش بنفس حجم الإصابة الماضية، ولكنه سيغيب عن الملاعب لفترة جديدة".

أضاف: "ربما يعود محمد صلاح للملاعب يوم 2 مارس المقبل، ومن الممكن أن يلحق بمواجهة نوتنجهام فورست، بالدوري الإنجليزي، يعني سيغيب عن ليفربول لمدة 3 مباريات".

أكمل: "ليفربول لديه مواجهات مع لوتون تاون وتشيلسي وساوثهامتون، ويغيب عنها جميعا محمد صلاح، وأنا بصراحة كنت شايف أنه تعجل في العودة".

أوضح: "بقول لصلاح أرجوك لو سمحت من فضلك، بلاش تستعجل، لأنك مش محتاج تثبت لحد أو ترد على حد في الملعب، ولكن لابد من التجهيز بشكل جيد جدا للعودة".

وأتم تصريحاته: "محمد صلاح ده تاريخ كبير هيفضل الجميع يتحدث عنه لسنوات وسنوات، ويقولوا كان عندنا لاعب اسمه محمد صلاح وبيلعب في فريق ليفربول، وتواجد من ضمن أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار.

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