بعد الزمالك.. الإسماعيلي يدعو مجلس إدارة الأهلي لزيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، توجيه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لزيارة قلعة الدراويش في الفترة المقبلة، لإزالة التعصب بين الجماهير.

وقال فرج عمران، في لقاء إذاعي: "ندعو مجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة الإسماعيلي، ونمد يد العون لمسئولي الأحمر، لتلبية هذه الدعوة وعودة العلاقات المميزة مرة أخرى بين الناديين".

أضاف: "نأمل أن تسود الروح الرياضية جميع الأندية المصرية، ومستعدون أيضا لزيارة النادي الأهلي في مقره، وشرف لنا تواجده في زيارة للإسماعيلية".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، قام بزيارة نادي الزمالك أمس الإثنين، في لافتة تاريخية، من أجل عودة الأجواء والروح الرياضية مرة أخرى بين الناديين.

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