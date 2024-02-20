شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لانهاء أعمال الصيانة بملعب حلمى زامورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن ، لسرعة إنهاء أعمال الصيانة التي تتم حالياً بملعب حلمى زامورا بمقر النادى بميت عقبة ، لعودة التدريبات عليه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك عمل الصيانة بملعب حلمى زامورا، وترميم نجيلة الاستاد التى تعرضت للتلف بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها خلال شهر أكتوبر الماضى.

وبناء على ذلك تم نقل تدريبات الفريق الى الملعب الفرعى بإستاد الدفاع الجوى لحين إنتهاء أعمال الصيانة بملعب حلمي زاموارا.

ويحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصرى.