شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخواجة: زيارة الأهلي لـ الزمالك ذكرتني بلقاء صالح سليم وحلمي زامورا فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود الخواجة نجم النادي الزمالك الأسبق، على زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك أمس الإثنين، تلبية لدعوة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وقال لاعب الزمالك الأسبق خلال استضافته في برنامج " صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "كلنا سعداء بزيارة الأهلي للزمالك، والتي تأتي في سياق ترسيخ العلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين، وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال منذ وجودنا في الملاعب علاقتنا وطيدة".

وأضاف الخواجة: "العلاقات كانت حلوة بين لاعبي الأهلي والزمالك على أيامنا، وكنا متعايشين سويا ونتواجد في الثانوية الرياضية، ونخرج للتنزه ودخول السينما معا وهو ما كان ينعكس على العلاقة بين الجماهير، ولكن ما حدث مؤخرا لا يمت للرياضة بصلة، وزيارة الأهلي للزمالك أمس أول خطوة في نبذ التعصب الرياضي".

وأستطرد لاعب الزمالك: "هذه الزيارات دائما تعطي انطباعا وثقافة مختلفة، وتضفي الود والاحترام بين عناصر اللعبة، وكل هذه السلوكيات تعود على المجتمع والجماهير، علاقة الأهلي بالزمالك متميزة ليست من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين، وعلاقة مثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية".

وأردف محمود الخواجة: "جماهير القطبين كانت تجلس في مدرج واحد وتم فصلهم في المدرجات، عقب واقعة مروان كنفاني والديبة موسم 1971-1972، حيث كانت الجماهير تتواجد سويا في المدرجات قبل هذه الواقعة، وكان وقتها من الصعب يتم التفريق بين أهلاوي وزملكاوي".

واختتم نجم الزمالك تصريحاته قائلا: "زيارة مجلس إدارة الأهلي، ذكرتني بزيارة الراحل صالح سليم لنادي الزمالك، خلال ولاية محمد حسن حلمي زامورا في رئاسة الزمالك، ولم أر هذا المنظر الحضاري منذ 15 عاما، وأتمنى أن يستمر طويلا".