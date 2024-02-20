شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الوعكة الصحية .. حسام حسن وجهازه يحضرون مباراة سيراميكا و الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر وأعضاء الجهاز، مباراة سيراميكا و الجونة المقرر لها الرابعة عصر اليوم ضمن مواجهات الجولة 13 للدوري الممتاز.

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

وإستقرت الحالة الصحية لـ حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ، ذهب على أثرها المستشفى عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلى، التى أقيمت مساء أمس الاثنين، فى الدورى المحلى باستاد الإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل السلبى

كشف مصدر مقرب من حسام حسن أنه شعر بآلام شديدة فى معدته و ضيق فى التنفس بسبب حالة تسمم من تناول سندوتشات ، فضلا عن أنه يعانى من حساسية من أكلات معينة .

وغادر حسام حسن المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم و غسيل المعدة .

وحضر جهاز منتخب مصر المباراة بقيادة حسام وابراهيم حسن لمشاهدة اللاعبين عن قرب، وقامت الجماهير بالهتاف للجهاز كاملا مع تحية خاصة لسعفان الصغير ابن الإسماعيلية، كما تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى المباراة.

وحرص مسئولو نادى الإسماعيلى على تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذى حضر مباراة الإسماعيلى والزمالك، التى أقيمت على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى.

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على انطلاق معسكر المنتخب 12 مارس المقبل استعداداً لخوض دورة دبى الودية، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، فى الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.