شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو وسمير عدلى يطيران إلى غانا للتنسيلق لرحلة الفريق قبل مواجهة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرخالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق القاهرة في طريقهما إلى غانا لتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي تسافر غدا من القاهرة إلى غانا ، وتتوجه بعثة الفريق إلى غانا صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وتبلغ قيمة مكافأة الأهلي من المشاركة فى هذه النسخة بعد الخروج من نصف النهائي مليون و700 ألف دولار، حصل منها النادي على مليون دولار نهاية ديسمبر الماضي، ثم حصل منذ أيام على 350 ألف دولار، وسيحصل على نفس المبلغ (350 ألف دولار) فى يونيو المقبل حسب المراسلات بين القلعة الحمراء والاتحاد الأفريقي للعبة.
ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
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