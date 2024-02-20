شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكو حكم مباراة دجلة ويطالب بإسناد المباريات لحكام دوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادي غزل المحلة صباح اليوم الثلاثاء، بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود حسين - حكم مباراة الفريق أمام وادي دجلة، بعد إجماع أراء خبراء التحكيم أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين للفريق، الأمر الذي أثر بشكل حاسم على نتيجة المباراة.

وقال طه السيد المدير الإداري للفريق، أن غزل المحلة طالب بإسناد ما تبقى من مباريات الدور الحاسم من بطولة دوري المحترفين لحكام دوليين أو حكام دوري ممتاز بما يحفظ حقوق الأندية المتنافسة.

وشهدت الساعات الماضية خضوع عبد الناصر دى ماريا لاعب غزل المحلة، إلى عملية الرباط الصليبي بأحد المستشفيات الخـاصـة بالقاهـرة، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال أحداث مباراة غزل المحلة وطنطا في الجولة الثانيـة من الدور الحاسم لدوري المحترفين.