شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الحالة الصحية لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى ، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب متابعته مباراة الزمالك والاسماعيلى في دورى NILE.

وتواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مع حسام حسن ،هاتفيا للاطمئنان على صحته، وأخطر المدير الفني للمنتخب ، وزير الرياضة أنه بصحة جيدة، وأنه خضع للكشف الطبى و اتخذا كل الإجراءات اللازمة، وخرج من المستشفى ، وأنه من المقرر أن يشهد مباراة سيراميكا و الجونة بالدورى اليوم.

وغادر المدير الفني للمنتخب الوطنى المستشفى بعد استقرار حالته وتلقيه الرعاية الكاملة، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة.