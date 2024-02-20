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وزير الرياضة يطمئن على حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

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القاهرة - سامية سيد - أطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الحالة الصحية لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى ، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب متابعته مباراة الزمالك والاسماعيلى في دورى NILE.

 

وتواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مع حسام حسن ،هاتفيا للاطمئنان على صحته، وأخطر المدير الفني للمنتخب ، وزير الرياضة أنه بصحة جيدة، وأنه خضع للكشف الطبى و اتخذا كل الإجراءات اللازمة، وخرج من المستشفى ، وأنه من المقرر أن يشهد مباراة سيراميكا و الجونة بالدورى اليوم.

 

وغادر المدير الفني للمنتخب الوطنى المستشفى بعد استقرار حالته وتلقيه الرعاية الكاملة، واتخاذ كل الإجراءات  الطبية اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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