شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة بيرسي تاو وكوكا ووسام فى فقرات من المران الجماعى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق ميدياما الغاني والمحدد له يوم الجمعة المقبل.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران في إطار التجهيز الفني للمباراة المقبلة ، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وشارك بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي في فقرات المران الجماعي، حيث بدأ الثلاثي الانتظام في التدريبات منذ يوم أمس بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لكل منهم ، واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

وواصل الثلاثي؛ محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، على هامش المران الجماعي، تنفيذ البرنامج التأهيلي لكل منهم من الإصابة التي لحقت بهم.

وغادر صباح اليوم، خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى غانا؛ لتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي تسافر غدا من القاهرة إلى غانا استعدادا لخوض مباراة ميدياما الغاني في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء يوم الجمعة المقبل.