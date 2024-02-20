موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره لوتون تاون في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

ويبحث ليفربول عن الفوز من أجل تعزيز موقعه في صدارة البريميرليج، حيث يتربع على القمة برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن آرسنال، بينما يحتل لوتون المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-24

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

كيليهير

كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون

أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - هارفي إليوت

محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لإذاعة لقاء مباراة ليفربول ولوتون تاون.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ليفربول ولوتون تاون إلى المعلق خالد الحدي.