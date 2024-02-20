"أرنولد في مواجهة إيبوكا".. التشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب".

ويبدأ فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري، أحمد بيكهام، خالد صبحي، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني، محمد إبراهيم، أحمد القندوسي.

خط الهجوم: صامويل أمادي، صديق إيجولا، جون إيبوكا.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، كمال أبو الفتوح، عبد الله هاشم.

خط الوسط: إيمانويل لاكي، رضا صلاح، محمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا، سيف شيكا، أرنولد.

ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة، وهو يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، فيما يأتي فريق الجونة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة، من نفس عدد المباريات.