بينها طعني الأهلي والهلال.. لجنة الاستئناف بـ"كاف" تصدر قرارها بشأن عدة ملفات خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عقد لجنة الاستئناف في "الكاف" عدة اجتماعات، خلال الفترة الماضية وفترة كأس الأمم، لحسم عدة ملفات على مستوى المنتخبات والأندية، عقب تلقي اللجنة طعون على قرارات أصدرتها لجنة الانضباط برئاسة الجنوب أفريقي ريموند هاك، ومن أبرز هذه الملفات مناقشة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وإلغاء عقوبات صدرت بحق المدرب المغربي وليد الركراكي.

وأشار المصدر إلى أن لجنة الاستئناف ناقشت ضمن ملفاتها، استئناف الأهلي والهلال السوداني على قرارات لجنة الانضباط، عقب أحداث مباراتهما في دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

وأكد المصدر مناقشة لجنة الاستئناف عدة قرارات حاليا، بخصوص إيقاف لاعب منتخب مالي، الذي طرد في مباراة كوت ديفوار وتعرض للإيقاف 4 مباريات وغرامة قدرها 5 آلاف دولار، وإيقاف كيبين دياتا لاعب السنغال وموناكو الفرنسي، عقب إيقافه 4 مباريات مع تعليق مباراتين ، كما تم تغريمه بمبلغ 20 ألف دولار أمريكي .

وتناقش اللجنة طعن الأهلي على تغريمه 120 ألف دولار وطعن الهلال السوداني على رفض لجنة الانضباط توقيع عقوبات على الأهلي واكتفائها بالغرامة المالية فقط.

يذكر أن لجنة الانضباط أصدرت قرار في مايو 2023، ضد الأهلي والهلال السوداني، بتغريم الأول 20 ألف دولار أمريكي، وتغريم الثاني 10 آلاف دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا:

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

إيهاب جلال: سيطرنا على أول 25 دقيقة.. وأحمد عادل نجم مباراة الزمالك