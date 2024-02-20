شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة نداى.. جوميز يوظف هذا اللاعب فى جبهة الزمالك اليسرى أمام أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على توظيف عمر جابر لاعب الفريق في الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء في مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويرى جوميز أن عمر جابر الأنسب لشغل هذا المركز خاصة أنه شارك فيه في وقت سابق وأدى بشكل جيد، في الوقت الذى يعانى منه الفريق الأبيض من نقص حاد في هذا الجبهة بسبب إصابة فتوح في العضلة الخلفية وعبد الشافى في الرباط الصليبى وأخيراً "ضامة" السنغالى إبراهيما نداى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسن التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة